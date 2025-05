Fête de la Cerise – Pfastatt, 7 juin 2025 10:00, Pfastatt.

Lors de la fête de la cerise, passez une belle journée en famille sous les marronniers où vous pourrez jouer à des jeux de parcours avec la cerise ou participer à des concours sur le thème de la cerise et gagner des cadeaux. Vous trouverez également un marché artisanal ainsi qu’une petite restauration. La recette de la journée sera reversée à La Ligue du Cancer.

Au cours de la journée, vous pourrez aussi assister à l’élection de Miss Cerise, à un concert, participer à un concours de cracheurs de noyaux, à un concours de tartes aux cerises.

Vous trouverez également un marché artisanal ainsi qu’une petite restauration (avec repas chauds), des tartes aux cerises à déguster et un stand de cerises à la vente.

La recette de la journée sera reversée à La Ligue du Cancer.

Au programme toute la journée

– Exposition de voitures anciennes (TACOTAC)

– Jeux animés et concours

– Marché artisanal Vente de cerises

– Musique, chanteur, défilé de mode

– Danses country et flamenco

– Ateliers ludiques et jeux pour enfants

Le matin

– Danses, jeux d’adresse avec cerises

– Apéritif festif

– Démonstration de tonte de moutons (de 10h à 11h30)

– À partir de 11h30 Concours de tartes aux cerises (apportez votre tarte cuite avec vos coordonnées)

– À midi restauration et menu chaud, buvette et petite restauration sur place.

L’après-midi, de 14h à 16h30

– De 14h à 16h30 Élection Miss Cerise 2025 (16 à 25 ans)

– Concours de cracheurs de noyaux

– Jeux sur le thème de la cerise

À 17h Finale de l’élection Miss Cerise 2025 0 .

2 rue de la Ferme

Pfastatt 68120 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 34 48 85 contact@fermeduchateaupfastatt.fr

English :

During the cherry festival, spend a lovely family day under the chestnut trees, where you can play games with cherries or take part in cherry-themed competitions and win prizes. You’ll also find a craft market and a snack bar. Proceeds from the day’s activities will be donated to La Ligue du Cancer.

German :

Während des Kirschfestes können Sie einen schönen Tag mit der Familie unter den Kastanienbäumen verbringen, wo Sie Spiele mit Kirschparcours spielen oder an Wettbewerben zum Thema Kirsche teilnehmen und Geschenke gewinnen können. Außerdem finden Sie einen Kunsthandwerksmarkt sowie kleine Snacks und Getränke. Die Einnahmen des Tages werden an die Krebsliga gespendet.

Italiano :

Durante la festa delle ciliegie, trascorrete una bella giornata in famiglia sotto i castagni, dove potrete fare giochi con le ciliegie o partecipare a concorsi a tema e vincere premi. Troverete anche un mercatino dell’artigianato e uno snack bar. Il ricavato delle attività della giornata sarà devoluto a La Ligue du Cancer.

Espanol :

Durante la fiesta de la cereza, pase un agradable día en familia bajo los castaños, donde podrá jugar a juegos con cerezas o participar en concursos con temática de cerezas y ganar premios. También encontrará un mercado de artesanía y un merendero. La recaudación de la jornada se destinará a La Liga contra el Cáncer.

