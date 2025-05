FÊTE DE LA CERISE – Trausse, 1 juin 2025 09:00, Trausse.

Aude

FÊTE DE LA CERISE Vieille place Trausse Aude

Début : 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01 19:00:00

2025-06-01

La Fête de la Cerise de Trausse-Minervois accueille les producteurs de fruits et de produits locaux autour de sa légendaire Tour avec des animations diverses adaptées à tous les publics. Fête familiale et de qualité.

Animations toute la journée.

Vieille place

Trausse 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 31 19

English :

The Fête de la Cerise de Trausse-Minervois welcomes local fruit and produce producers around the legendary Tour de la Cerise, with a wide range of events for all ages. A quality family festival.

Entertainment all day long.

German :

Das Kirschenfest von Trausse-Minervois empfängt Obst- und lokale Produzenten rund um seinen legendären Turm mit verschiedenen Animationen, die für jedes Publikum geeignet sind. Familienfest mit hoher Qualität.

Animationen den ganzen Tag über.

Italiano :

La Festa delle ciliegie di Trausse-Minervois accoglie i produttori di frutta e i coltivatori di prodotti locali intorno alla leggendaria Tour de la Cerise, con una serie di eventi per tutte le età. Un festival di qualità per le famiglie.

Intrattenimento per tutto il giorno.

Espanol :

La Fiesta de la Cereza de Trausse-Minervois acoge a los fruticultores y productores locales en torno a la legendaria Tour de la Cerise, con diversos actos para todas las edades. Un festival familiar de calidad.

Animaciones durante todo el día.

