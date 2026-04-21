FÊTE DE LA CERISE Trausse
FÊTE DE LA CERISE Trausse dimanche 31 mai 2026.
Trausse
FÊTE DE LA CERISE
Vieille place Trausse Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
La Fête de la Cerise de Trausse-Minervois accueille les producteurs de fruits et de produits locaux autour de sa légendaire Tour avec des animations diverses adaptées à tous les publics. Fête familiale et de qualité.
Animations toute la journée.
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Vieille place Trausse 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 31 19 gilbertcarreras2@gmail.com
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English :
The Fête de la Cerise de Trausse-Minervois welcomes local fruit and produce producers around the legendary Tour de la Cerise, with a wide range of events for all ages. A quality family festival.
Entertainment all day long.
L’événement FÊTE DE LA CERISE Trausse a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme