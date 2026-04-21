Trausse

FÊTE DE LA CERISE

Vieille place Trausse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La Fête de la Cerise de Trausse-Minervois accueille les producteurs de fruits et de produits locaux autour de sa légendaire Tour avec des animations diverses adaptées à tous les publics. Fête familiale et de qualité.

Animations toute la journée.

.

Vieille place Trausse 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 31 19 gilbertcarreras2@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête de la Cerise de Trausse-Minervois welcomes local fruit and produce producers around the legendary Tour de la Cerise, with a wide range of events for all ages. A quality family festival.

Entertainment all day long.

L’événement FÊTE DE LA CERISE Trausse a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme