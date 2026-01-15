Fête de la chandeleur Pont-Croix
Fête de la chandeleur Pont-Croix lundi 2 février 2026.
Fête de la chandeleur
Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix Finistère
Fête de la chandeleur organisée par le club de l’Amitié de Pont-Croix.
À partir de 12h. Café, Thé, Cidre. .
Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 46 59
