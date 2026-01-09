Fête de la chandeleur eglise Saint-Restitut
Fête de la chandeleur eglise Saint-Restitut lundi 2 février 2026.
Fête de la chandeleur
eglise Eglise Saint-Restitut Drôme
Début : 2026-02-02 18:00:00
fin : 2026-02-02
2026-02-02
Procession aux flambeaux, messe de la présentation de Jésus au temple et partage de crêpes avec l’association crèches et traditions . Le tout dans une ambiance familiale.
eglise Eglise Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 17 47 crechesettraditions2@orange.fr
Torch-lit procession, mass for the presentation of Jesus in the temple and pancake sharing with the crèches et traditions association. All in a family atmosphere.
