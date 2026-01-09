Fête de la chandeleur eglise Saint-Restitut

Fête de la chandeleur

eglise Eglise Saint-Restitut Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 18:00:00

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Procession aux flambeaux, messe de la présentation de Jésus au temple et partage de crêpes avec l’association crèches et traditions . Le tout dans une ambiance familiale.

eglise Eglise Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 17 47 crechesettraditions2@orange.fr

English :

Torch-lit procession, mass for the presentation of Jesus in the temple and pancake sharing with the crèches et traditions association. All in a family atmosphere.

