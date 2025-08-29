Fête de la Chapelle de Mascheix Chenailler-Mascheix
Place de la chapelle Chenailler-Mascheix Corrèze
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Une matinée conviviale autour d’une randonnée pédestre accompagnée, suivie d’un apéritif, d’une messe et d’un pique-nique partagé à la chapelle de Mascheix. L’événement met à l’honneur la découverte du patrimoine local dans un esprit familial et chaleureux .
Place de la chapelle Chenailler-Mascheix 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 76 03 63
