Fête de la Chapelle de Mascheix Chenailler-Mascheix

Place de la chapelle Chenailler-Mascheix Corrèze

Une matinée conviviale autour d’une randonnée pédestre accompagnée, suivie d’un apéritif, d’une messe et d’un pique-nique partagé à la chapelle de Mascheix. L’événement met à l’honneur la découverte du patrimoine local dans un esprit familial et chaleureux .

Place de la chapelle Chenailler-Mascheix 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 76 03 63

