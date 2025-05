Fête de la chapelle Saint-Jean-Baptiste – Sentier Saint Jean Bertrichamps, 21 juin 2025 10:30, Bertrichamps.

L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bertrichamps vous convie à leur traditionnelle fête de la Chapelle Saint Jean Baptiste pour

une messe en plein air à 10h30. Un repas est prévu à l’ancien abri de la Tourbière à 12h30 sous réservation avant le 10 juin 2025 via le coupon. À retourner auprès de Daniel Kremer 14 rue Emile Marchal ; Joël Raizner 130 Chemin de la Solitude ou à la Mairie 85 rue du Général Leclerc.

Tarifs: repas 25 € adulte et 10 € enfant -10 ans (hors boissons)Tout public

Sentier Saint Jean Chapelle Saint Jean

Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 14 10

English :

The Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bertrichamps invites you to their traditional fête at the Chapelle Saint Jean Baptiste for

an open-air mass at 10:30 a.m. A meal will be served at the former Tourbière shelter at 12:30 p.m. Reservations must be made by June 10, 2025 using the coupon below. To be returned to Daniel Kremer 14 rue Emile Marchal; Joël Raizner 130 Chemin de la Solitude or Mairie 85 rue du Général Leclerc.

Prices: meal 25 ? adults and 10 ? children under 10 (excluding drinks)

German :

Die Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bertrichamps lädt Sie zu ihrem traditionellen Fest in der Kapelle Saint Jean Baptiste ein, um

einen Gottesdienst unter freiem Himmel um 10:30 Uhr ein. Um 12:30 Uhr ist ein Essen in der ehemaligen Schutzhütte des Torfmoores vorgesehen. Bitte reservieren Sie vor dem 10. Juni 2025 über den Coupon. Bitte senden Sie diesen an Daniel Kremer 14 rue Emile Marchal; Joël Raizner 130 Chemin de la Solitude oder an das Rathaus 85 rue du Général Leclerc.

Preise: Mahlzeit 25 ? Erwachsener und 10 ? Kind -10 Jahre (ohne Getränke)

Italiano :

L’Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio di Bertrichamps vi invita alla sua tradizionale festa presso la Cappella Saint Jean Baptiste per una messa all’aperto alle ore 10.30

una messa all’aperto alle 10.30. Il pranzo sarà servito nel vecchio rifugio della Tourbière alle 12.30. La prenotazione deve essere effettuata entro il 10 giugno 2025 utilizzando il coupon. Da restituire a Daniel Kremer 14 rue Emile Marchal; Joël Raizner 130 Chemin de la Solitude o alla Mairie 85 rue du Général Leclerc.

Prezzi: pasto 25 ? adulti e 10 ? bambini sotto i 10 anni (bevande escluse)

Espanol :

La Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bertrichamps le invita a su tradicional fiesta en la Chapelle Saint Jean Baptiste para

una misa al aire libre a las 10.30 h. A las 12.30 h se servirá una comida en el antiguo refugio de la Tourbière. Las reservas deben hacerse antes del 10 de junio de 2025 utilizando el cupón. Deberá devolverse a Daniel Kremer 14 rue Emile Marchal; Joël Raizner 130 Chemin de la Solitude o a la Mairie 85 rue du Général Leclerc.

Precios: comida 25€ adultos y 10€ niños menores de 10 años (bebidas excluidas)

