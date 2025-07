Fête de la chasse et Feu d’artifice aux Eyzies Place Puente Viesgo Les Eyzies

Fête de la chasse et Feu d’artifice aux Eyzies Place Puente Viesgo Les Eyzies lundi 14 juillet 2025.

Fête de la chasse et Feu d’artifice aux Eyzies

Place Puente Viesgo Espace Puente Viesgo Les Eyzies Dordogne

–

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 10:50:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Fête de la Chasse organisée par la Sté de Chasse des Eyzies à partir de 10h00. Repas 20h00, buvette, bal et feu d’artifices à 23h au bord de la Vézère

Fête de la Chasse organisée par la Sté de Chasse des Eyzies à partir de 10h00

Repas 20h00, buvette, bal et feu d’artifices à 23h au bord de la Vézère .

Place Puente Viesgo Espace Puente Viesgo Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 15 mairie.eyzies@wanadoo.fr

English : Fête de la chasse et Feu d’artifice aux Eyzies

Fête de la Chasse organized by the Sté de Chasse des Eyzies from 10:00 am. Meal at 8:00 pm, refreshments, dance and fireworks at 11:00 pm on the banks of the Vézère

German : Fête de la chasse et Feu d’artifice aux Eyzies

Fête de la Chasse (Jagdfest), organisiert von der Sté de Chasse des Eyzies ab 10:00 Uhr. Essen 20:00 Uhr, Getränkestand, Tanz und Feuerwerk um 23:00 Uhr am Ufer der Vézère

Italiano :

Festa della caccia organizzata dalla Società di caccia di Les Eyzies a partire dalle 10.00. Pasto alle 20.00, bar, ballo e fuochi d’artificio alle 23.00 sulle rive della Vézère

Espanol : Fête de la chasse et Feu d’artifice aux Eyzies

Fiesta de la caza organizada por la Sociedad de Cazadores de Les Eyzies a partir de las 10.00 horas. Comida a las 20.00 h, bar, baile y fuegos artificiales a las 23.00 h a orillas del Vézère

L’événement Fête de la chasse et Feu d’artifice aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère