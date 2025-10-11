Fête de la châtaigne à Saint-Caprais Saint-Caprais

Fête de la châtaigne à Saint-Caprais Saint-Caprais samedi 11 octobre 2025.

Fête de la châtaigne à Saint-Caprais

Le Bourg Saint-Caprais Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Venez déambuler lors de la 36ème Fête de la Châtaigne !

Marché de plein air, exposition, vente, démonstration, dégustation de productions artisanales (châtaigne, miel, pruneau, bouilleur de cru, …) dans une ambiance conviviale et festive.

Plus de 40 exposants artisanat d’art et traditionnel sont fidèles au rendez-vous travail du bois (tourneurs), de la terre (potiers), avec bijoux, objets déco, créations en tissu, mohair, puzzle en bois…

Sans oublier les nombreux stands gourmands crème de marrons, chocolat, foie gras, pain et viennoiserie, miel, huile de noix, fromages de chèvre, bière artisanale et authentique jus de pomme sous le pressoir.

Bien entendu, une grande place est consacrée à la châtaigne sous toutes ses formes farine, conserves, confitures, liqueurs, sirop, gâteaux, sans oublier les birols (châtaignes grillées à l’ancienne) et les croubels (gaufres d’antan).

Le Bourg Saint-Caprais 46250 Lot Occitanie +33 7 86 57 99 98 stcaprais.comite@gmail.com

English :

Come and enjoy the 36th Chestnut Festival!

Open-air market, exhibitions, sales, demonstrations and tastings of traditional products (chestnuts, honey, prunes, distillers, etc.) in a friendly, festive atmosphere.

More than 40 traditional and artistic craft exhibitors will be on hand: woodwork (turners), earthwork (potters), jewelry, decorative objects, fabric creations, mohair, wooden puzzles?

Not forgetting the many gourmet stalls: chestnut cream, chocolate, foie gras, bread and pastries, honey, walnut oil, goat’s cheese, craft beer and authentic apple juice from the press.

And of course, there’s plenty of room for chestnuts in all their forms: flour, preserves, jams, liqueurs, syrup, cakes, not forgetting birols (traditional roasted chestnuts) and croubels (old-fashioned waffles).

German :

Bummeln Sie während des 36. Kastanienfestes!

Markt unter freiem Himmel, Ausstellung, Verkauf, Vorführung und Verkostung von handwerklichen Produkten (Kastanien, Honig, Pflaumen, Sieder, ?) in einer geselligen und festlichen Atmosphäre.

Mehr als 40 Aussteller aus dem Bereich Kunsthandwerk und traditionelles Handwerk sind hier vertreten: Holzarbeiten (Drechsler), Tonarbeiten (Töpfer), Schmuck, Deko-Objekte, Kreationen aus Stoff, Mohair, Holzpuzzle?

Und nicht zu vergessen die zahlreichen Stände für Feinschmecker: Kastaniencreme, Schokolade, Foie gras, Brot und Gebäck, Honig, Nussöl, Ziegenkäse, handwerklich hergestelltes Bier und echter Apfelsaft aus der Kelter.

Natürlich ist der Kastanie in all ihren Formen ein großer Platz gewidmet: Mehl, Konserven, Marmeladen, Liköre, Sirup, Kuchen, nicht zu vergessen die Birols (geröstete Kastanien nach alter Art) und die Croubels (Waffeln aus alten Zeiten).

Italiano :

Venite a partecipare alla 36ª Sagra della Castagna!

Mercato all’aperto, mostre, vendita, dimostrazioni e degustazioni di prodotti tradizionali (castagne, miele, prugne, distillatori, ecc.) in un’atmosfera amichevole e festosa.

Saranno presenti oltre 40 espositori di artigianato tradizionale e artistico, tra cui lavori in legno (tornitori), lavori in terra (vasai), gioielli, oggetti decorativi, creazioni in tessuto, mohair, puzzle in legno e altro ancora

Senza dimenticare i numerosi stand gastronomici che offriranno crema di castagne, cioccolato, foie gras, pane e dolci, miele, olio di noci, formaggio di capra, birra artigianale e autentico succo di mela del torchio.

Naturalmente c’è spazio anche per le castagne in tutte le loro forme: farina, conserve, marmellate, liquori, sciroppo, torte, senza dimenticare i biroli (le tradizionali caldarroste) e i croubel (le antiche cialde).

Espanol :

¡Participe en la 36ª Fiesta de la Castaña!

Un mercado al aire libre, exposiciones, ventas, demostraciones y degustaciones de productos tradicionales (castañas, miel, ciruelas pasas, destilados, etc.) en un ambiente acogedor y festivo.

Habrá más de 40 expositores de oficios tradicionales y artísticos: madera (torneros), tierra (alfareros), joyas, objetos de decoración, creaciones en tela, mohair, puzzles de madera, etc

Sin olvidar los numerosos puestos de alimentación que ofrecen crema de castañas, chocolate, foie gras, pan y bollería, miel, aceite de nuez, queso de cabra, cerveza artesanal y auténtico zumo de manzana de la prensa.

Por supuesto, no faltan las castañas en todas sus formas: harina, conservas, mermeladas, licores, siropes, pasteles, sin olvidar los birols (castañas asadas tradicionales) y los croubels (gofres a la antigua).

