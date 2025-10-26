Fête de la Châtaigne Brette-les-Pins
Fête de la Châtaigne Brette-les-Pins dimanche 26 octobre 2025.
Fête de la Châtaigne
Stade de Brette-les-Pins Brette-les-Pins Sarthe
Début : 2025-10-26 11:00:00
fin : 2025-10-26 23:59:00
2025-10-26
Châtaignes grillées, animations, marché artisanal
L’association Bigbadaboom vous accueille pour sa 2ème Fête de la Châtaigne, sur le Stade de Brette-les-Pins à partir de 11h00.
Nous vous proposons un marché artisanal, animation musicale, châtaignes grillées, restauration, ainsi que des jeux pour tout âges !
Nous vous attendons dans la joie et la bonne humeur. .
Stade de Brette-les-Pins Brette-les-Pins 72250 Sarthe Pays de la Loire +33 7 68 97 97 11
Roasted chestnuts, entertainment, craft market
Gegrillte Kastanien, Animationen, Kunsthandwerkermarkt
Caldarroste, animazione, mercatino dell’artigianato
Castañas asadas, animación, mercado artesanal
L’événement Fête de la Châtaigne Brette-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-15 par CDT72