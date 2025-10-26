Fête de la Châtaigne Brette-les-Pins

Fête de la Châtaigne Brette-les-Pins dimanche 26 octobre 2025.

Fête de la Châtaigne

Stade de Brette-les-Pins Brette-les-Pins Sarthe

Début : 2025-10-26 11:00:00

fin : 2025-10-26 23:59:00

2025-10-26

Châtaignes grillées, animations, marché artisanal

L’association Bigbadaboom vous accueille pour sa 2ème Fête de la Châtaigne, sur le Stade de Brette-les-Pins à partir de 11h00.

Nous vous proposons un marché artisanal, animation musicale, châtaignes grillées, restauration, ainsi que des jeux pour tout âges !

Nous vous attendons dans la joie et la bonne humeur. .

Stade de Brette-les-Pins Brette-les-Pins 72250 Sarthe Pays de la Loire +33 7 68 97 97 11

English :

Roasted chestnuts, entertainment, craft market

German :

Gegrillte Kastanien, Animationen, Kunsthandwerkermarkt

Italiano :

Caldarroste, animazione, mercatino dell’artigianato

Espanol :

Castañas asadas, animación, mercado artesanal

L’événement Fête de la Châtaigne Brette-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-15 par CDT72