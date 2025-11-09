Fête de la Châtaigne Camarès
Fête de la Châtaigne Camarès dimanche 9 novembre 2025.
Fête de la Châtaigne
Camarès Aveyron
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
L’association Alertez les bergères vous invite à la 7e édition de la Fête de la Châtaigne qui se déroulera sur la place du Pont Vieux. Au programme marché, repas, spectacle conté, concert et bien sûr castagnade ! Une fête qui sent bon l’automne !
10h30 marché de produits locaux et artisanat
12h30 repas paella (poulet ou végé), soupe d’automne et fondant choco-châtaigne. 10€ 5€ enfants
13h30 spectacle conté avec Yves Durand
15h concert avec THE POMODORS
Toute la journée buvette, castagnade, jeux en bois, démonstration de forge, pressage de châtaigne
Concours de gâteau à la châtaigne… apportez votre création ! .
Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 6 48 53 77 76
English :
The Alertez les bergères association invites you to the 7th edition of the Chestnut Festival, to be held on the Place du Pont Vieux. On the program: market, meal, storytelling show, concert and, of course, castagnade! A festival that smells of autumn!
German :
Der Verein Alertez les bergères lädt Sie zur 7. Ausgabe des Kastanienfests ein, das auf dem Platz Pont Vieux stattfindet. Auf dem Programm stehen: Markt, Essen, Märchenaufführung, Konzert und natürlich Kastagnade! Ein Fest, das nach Herbst duftet!
Italiano :
L’associazione Alertez les bergères vi invita alla 7ª Festa della Castagna, che si terrà in Place du Pont Vieux. In programma: mercato, pranzo, spettacolo di narrazione, concerto e, naturalmente, castagnata! Una festa che profuma di autunno!
Espanol :
La asociación Alertez les bergères le invita a la 7ª Fiesta de la Castaña, que se celebrará en la Place du Pont Vieux. En el programa: mercado, comida, espectáculo de cuentacuentos, concierto y, por supuesto, ¡castagnade! Una fiesta que huele a otoño
