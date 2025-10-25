FÊTE DE LA CHÂTAIGNE DE SAINT MARTIN DE LANSUSCLE Saint-Martin-de-Lansuscle

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE DE SAINT MARTIN DE LANSUSCLE

Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

La soirée du 25 octobre, au Temple de Saint Martin de Lansuscle. Fête de la Châtaigne organisée par La Lansuscle.

La soirée du 25 octobre, au Temple de Saint Martin de Lansuscle.

Fête de la Châtaigne organisée par La Lansuscle.

Plus d’infos à venir… .

Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie foyer.rural.lechalut@gmail.com

English :

The evening of October 25, at the Temple de Saint Martin de Lansuscle. Chestnut Festival organized by La Lansuscle.

German :

Am Abend des 25. Oktober im Temple de Saint Martin de Lansuscle. Kastanienfest, organisiert von La Lansuscle.

Italiano :

La sera del 25 ottobre, presso il Temple de Saint Martin de Lansuscle. Festa della castagna organizzata da La Lansuscle.

Espanol :

La noche del 25 de octubre, en el Temple de Saint Martin de Lansuscle. Fiesta de la Castaña organizada por La Lansuscle.

