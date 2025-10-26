Fête de la châtaigne et du cidre doux Sauveterre-de-Rouergue

Fête de la châtaigne et du cidre doux Sauveterre-de-Rouergue dimanche 26 octobre 2025.

Fête de la châtaigne et du cidre doux

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Début : Dimanche 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Depuis 1963, c’est un rendez-vous incontournable de l’automne dans la bastide royale !

Imprégnez-vous du Ségala dès le matin de cet évènement avec le célèbre petit déjeuner aux tripous.

Toute la journée dès 10h, vous pourrez profiter d’un marché de producteurs et d’artisans locaux, admirer la grillée de châtaignes et les déguster sans modération, avec du cidre artisanal, le tout animé par Les Rossignoles, chansons dépoussiérées orgue de Barbarie, Banda Bono et le groupe folklorique Lo Bourreïo d’Olt

La Veille, randonnée pédestre samedi 25 octobre à 14h (durée 2h30) avec châtaignes grillées offertes à l’arrivée. .

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie

English :

Since 1963, it’s been a not-to-be-missed autumn event in the royal bastide!

German :

Seit 1963 ist es ein unumgänglicher Termin im Herbst in der königlichen Bastide!

Italiano :

Dal 1963, è un evento autunnale da non perdere nella tenuta reale!

Espanol :

Desde 1963, es una cita ineludible del otoño en la bastida real

