Fête de la châtaigne et du cidre Saint-Brice-sur-Vienne

41ème Fête de la Châtaigne. Rejoignez l’équipe pour les célébrer, une tradition ancrée dans la vie de notre club de football et de Saint-Brice-sur-Vienne. Venez en profiter Vide-grenier, dégustation de châtaignes, un délice incontournable. Dégustation de cidre avec notre partenaire local, la cidrerie Naturellement Pomme , qui nous accompagne fidèlement chaque année.
Bars à tapas pour une pause gourmande et conviviale. Animation musicale pour une ambiance festive. Bourriche avec de nombreux lots à gagner, pour les plus chanceux ! Cette année, nous vous réservons une journée inoubliable, remplie de convivialité, de bonne humeur et bien sûr… de châtaignes !
Réservation obligatoire pour le repas par téléphone à partir de 18h. .
Centre ville Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 45 44 96
