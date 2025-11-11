Fête de la châtaigne et du cidre

Quartier de Glane, Glane Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Dans la quartier de Glane, l’automne a le goût des traditions ! Venez célébrer la Fête de la châtaigne et du cidre avec le Comité des Fêtes du quartier de Glane, une journée placée sous le signe de la convivialité et des saveurs d’antan. Dès 6h du matin, le quartier s’anime avec un grand vide-greniers l’occasion parfaite pour chiner, échanger et dénicher de jolies trouvailles (inscriptions au par téléphone). Ambiance garantie tout au long de la journée grâce à la musique entraînante du Limouzik’band, qui fera danser petits et grands ! Entre l’odeur des châtaignes grillées, le goût sucré du cidre frais et la bonne humeur partagée, cette fête est un rendez-vous incontournable pour profiter pleinement de l’automne à Glane. .

Quartier de Glane, Glane Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 89 66 97

English : Fête de la châtaigne et du cidre

German : Fête de la châtaigne et du cidre

Italiano :

Espanol : Fête de la châtaigne et du cidre

L’événement Fête de la châtaigne et du cidre Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Porte Océane du Limousin