Fête de la châtaigne et du moût Place Léontine Chatenet samedi 18 octobre 2025.

Place Léontine Face à la salle des fêtes Chatenet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : samedi 18 octobre 2025

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Dégustation de châtaignes grillées de moût et de vin nouveau. Jeux de société et terrain de boules à disposition. Exposition Art paysan, Un certain regard, de Jean Marie Grasset.

Place Léontine Face à la salle des fêtes Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 88 34 97

English :

Tasting of roasted chestnuts and new wine. Board games and boules pitch available. Farmhouse art exhibition, Un certain regard, by Jean Marie Grasset.

German :

Verkostung von gerösteten Kastanien aus Most und neuem Wein. Gesellschaftsspiele und Bouleplatz stehen zur Verfügung. Ausstellung Art paysan, Un certain regard, von Jean Marie Grasset.

Italiano :

Degustazione di caldarroste, mosto e vino nuovo. Giochi da tavolo e campo da bocce a disposizione. Mostra d’arte contadina, Un certain regard, di Jean Marie Grasset.

Espanol :

Degustación de castañas asadas, mosto y vino nuevo. Juegos de mesa y campo de petanca disponibles. Exposición de arte rural, Un certain regard, de Jean Marie Grasset.

