FÊTE DE LA CHÂTAIGNE ET DU VIN

Espira-de-l’Agly Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-18 17:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Rejoignez-nous pour une journée festive et conviviale autour de la châtaigne et du vin ! De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent tout au long de la journée.

Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53 contact@espira.com

English :

Join us for a festive and convivial day of chestnuts and wine! Numerous activities for young and old await you throughout the day.

German :

Begleiten Sie uns auf einem festlichen und geselligen Tag rund um die Kastanie und den Wein! Den ganzen Tag über erwarten Sie zahlreiche Animationen für Groß und Klein.

Italiano :

Unitevi a noi per una giornata festosa e conviviale a base di castagne e vino! Per tutta la giornata è previsto un programma di intrattenimento per grandi e piccini.

Espanol :

Acompáñenos en una jornada festiva y cordial de castañas y vino Durante todo el día habrá muchas actividades de entretenimiento para grandes y pequeños.

