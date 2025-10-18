FÊTE DE LA CHÂTAIGNE ET DU VIN Espira-de-l’Agly
Rejoignez-nous pour une journée festive et conviviale autour de la châtaigne et du vin ! De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent tout au long de la journée.
Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53 contact@espira.com
English :
Join us for a festive and convivial day of chestnuts and wine! Numerous activities for young and old await you throughout the day.
German :
Begleiten Sie uns auf einem festlichen und geselligen Tag rund um die Kastanie und den Wein! Den ganzen Tag über erwarten Sie zahlreiche Animationen für Groß und Klein.
Italiano :
Unitevi a noi per una giornata festosa e conviviale a base di castagne e vino! Per tutta la giornata è previsto un programma di intrattenimento per grandi e piccini.
Espanol :
Acompáñenos en una jornada festiva y cordial de castañas y vino Durante todo el día habrá muchas actividades de entretenimiento para grandes y pequeños.
