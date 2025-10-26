Fête de la châtaigne Quarré-les-Tombes
Fête de la châtaigne Quarré-les-Tombes dimanche 26 octobre 2025.
Fête de la châtaigne
Parc Municipal Quarré-les-Tombes Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Date(s) :
2025-10-26
Marché fermier autour de la châtaigne avec des producteurs locaux engagés dans une démarche de qualité dans le parc municipal de Quarré les Tombes.
Un repas traiteur, en salle, est également proposé sur réservation. .
Parc Municipal Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 09 04 pf.vignaud@wanadoo.fr
English : Fête de la châtaigne
German : Fête de la châtaigne
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la châtaigne Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2025-10-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)