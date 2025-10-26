Fête de la châtaigne Quarré-les-Tombes

Fête de la châtaigne Quarré-les-Tombes dimanche 26 octobre 2025.

Fête de la châtaigne

Parc Municipal Quarré-les-Tombes Yonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Marché fermier autour de la châtaigne avec des producteurs locaux engagés dans une démarche de qualité dans le parc municipal de Quarré les Tombes.

Un repas traiteur, en salle, est également proposé sur réservation. .

Parc Municipal Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 09 04 pf.vignaud@wanadoo.fr

