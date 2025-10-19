FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Saint-Germain-de-Calberte

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Saint-Germain-de-Calberte dimanche 19 octobre 2025.

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Fête de la châtaigne de Saint-Germain-de-Calberte !

Au programme marché de producteurs, musique, repas campagnard et bien d’autres animations tout au long de la journée.

La fête de la châtaigne de Saint-Germain-de-Calberte aura lieu le dimanche 19 octobre, de 10h à 17h, à l’Espace Lauriol.

Au programme marché de producteurs, musique, repas campagnard et bien d’autres animations tout au long de la journée.

Programme détaillé à venir. .

Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 99 09 33 68 foyerrural48370@gmail.com

English :

Chestnut festival in Saint-Germain-de-Calberte!

On the program: farmers’ market, music, country-style meal and many other activities throughout the day.

German :

Kastanienfest in Saint-Germain-de-Calberte!

Auf dem Programm stehen ein Bauernmarkt, Musik, ein Landessen und viele andere Animationen den ganzen Tag über.

Italiano :

Festa della castagna a Saint-Germain-de-Calberte!

In programma: mercato contadino, musica, pranzo in stile country e tanti altri intrattenimenti durante la giornata.

Espanol :

Fiesta de la castaña en Saint-Germain-de-Calberte

En el programa: mercado agrícola, música, comida campestre y muchas otras animaciones a lo largo del día.

L’événement FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2025-09-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère