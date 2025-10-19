FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Saint-Germain-de-Calberte
Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
Fête de la châtaigne de Saint-Germain-de-Calberte !
Au programme marché de producteurs, musique, repas campagnard et bien d’autres animations tout au long de la journée.
La fête de la châtaigne de Saint-Germain-de-Calberte aura lieu le dimanche 19 octobre, de 10h à 17h, à l’Espace Lauriol.
Programme détaillé à venir. .
Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 99 09 33 68 foyerrural48370@gmail.com
English :
Chestnut festival in Saint-Germain-de-Calberte!
On the program: farmers’ market, music, country-style meal and many other activities throughout the day.
German :
Kastanienfest in Saint-Germain-de-Calberte!
Auf dem Programm stehen ein Bauernmarkt, Musik, ein Landessen und viele andere Animationen den ganzen Tag über.
Italiano :
Festa della castagna a Saint-Germain-de-Calberte!
In programma: mercato contadino, musica, pranzo in stile country e tanti altri intrattenimenti durante la giornata.
Espanol :
Fiesta de la castaña en Saint-Germain-de-Calberte
En el programa: mercado agrícola, música, comida campestre y muchas otras animaciones a lo largo del día.
