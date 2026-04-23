FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Saint-Pons-de-Thomières
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Saint-Pons-de-Thomières samedi 24 octobre 2026.
Saint-Pons-de-Thomières
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
La fameuse Fête de la châtaigne ! Les rues du village sont occupées par les nombreux stands producteurs locaux et terroir, artisanat, produits culinaires.
Le coeur de la fête se tiendra Place du Foiralet où les châtaignes seront grillées à l’aide de rouleaux aux feux de bois et proposées à chacun dans un cornet typique et d’autres animations sur l’ensemble de la fête.
Restauration sur place
La fameuse Fête de la châtaigne de Saint-Pons de-Thomières ! Toute la fin de semaine, les rues du village sont occupées par les nombreux stands producteurs locaux et terroir, artisanat, produits culinaires .
Le coeur de la fête se tiendra Place du Foiralet où les châtaignes seront grillées à l’aide de rouleaux aux feux de bois et proposées à chacun dans un cornet typique et d’autres animations sur l’ensemble de la fête.
Restauration sur place
PROGRAMME COMPLET A VENIR .
Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 39 39 comitesaintpons@gmail.com
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English :
Traditional chestnut festival.
Contact exhibitors-professionals: Town hall St Pons
Contact animations-musical groups: festival committee
Program in progress
L’événement FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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