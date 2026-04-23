Saint-Pons-de-Thomières

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

La fameuse Fête de la châtaigne ! Les rues du village sont occupées par les nombreux stands producteurs locaux et terroir, artisanat, produits culinaires.

Le coeur de la fête se tiendra Place du Foiralet où les châtaignes seront grillées à l’aide de rouleaux aux feux de bois et proposées à chacun dans un cornet typique et d’autres animations sur l’ensemble de la fête.

Restauration sur place

La fameuse Fête de la châtaigne de Saint-Pons de-Thomières ! Toute la fin de semaine, les rues du village sont occupées par les nombreux stands producteurs locaux et terroir, artisanat, produits culinaires .

Le coeur de la fête se tiendra Place du Foiralet où les châtaignes seront grillées à l’aide de rouleaux aux feux de bois et proposées à chacun dans un cornet typique et d’autres animations sur l’ensemble de la fête.

Restauration sur place

PROGRAMME COMPLET A VENIR .

Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 39 39 comitesaintpons@gmail.com

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English :

Traditional chestnut festival.

Contact exhibitors-professionals: Town hall St Pons

Contact animations-musical groups: festival committee

Program in progress

L’événement FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC