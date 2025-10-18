FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Taussac-la-Billière

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Taussac-la-Billière samedi 18 octobre 2025.

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

Taussac-la-Billière Hérault

Venez partager un moment convivial à l’occasion de la fête de la Châtaigne à La Billière le samedi 18 octobre 2025. Organisé par l’association de sauvegarde du patrimoine de la commune de Taussac la Billière.

Repas animé par O’ Soledad

Apéritif, grillade de châtaigne , saucisse grillée, gratin dauphinois, fromage, dessert.

Tarif 18€ adultes 10€ enfants (10-16ans)

Apportez vous couverts, assiettes, verres, bols, bonne humeur et sourires

Inscription avant le 10/10/25 par SMS au 06 87 33 95 64 ou par mail à acpatrimoinetaussaclabilliere@gmail.com .

Taussac-la-Billière 34600 Hérault Occitanie +33 6 87 33 95 64 acpatrimoinetaussaclabilliere@gmail.com

English :

Come and share a convivial moment at the Chestnut Festival in La Billière on Saturday, October 18, 2025. Organized by the association de sauvegarde du patrimoine de la commune de Taussac la Billière.

Meal hosted by O’ Soledad

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment anlässlich des Kastanienfests in La Billière am Samstag, den 18. Oktober 2025. Organisiert von der Association de sauvegarde du patrimoine de la commune de Taussac la Billière.

Von O’ Soledad moderiertes Essen

Italiano :

Venite a condividere un momento di convivialità alla Festa della castagna di La Billière, sabato 18 ottobre 2025. Organizzata dall’associazione per la conservazione del patrimonio del comune di Taussac la Billière.

Pasto offerto da O’ Soledad

Espanol :

Venga a compartir un momento de convivencia en la Fiesta de la Castaña de La Billière el sábado 18 de octubre de 2025. Organizada por la asociación para la conservación del patrimonio del municipio de Taussac la Billière.

Comida ofrecida por O’ Soledad

