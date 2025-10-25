FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Vialas
Tarif : – – 12 EUR
Venez participer à la fête de la châtaigne à Vialas !
Au programme
– 15h30 Rendez-vous pour la chasse aux bonbons
– 17h30 Apéro
– 20h Repas 15€ adulte et 12€ enfant ( aligot saucisse, et moelleux à la châtaigne) . Possibilité de plat à emporter (10€)
Réservation du repas par sms ! .
Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 42 82 22 71
English :
Come and take part in the chestnut festival in Vialas!
On the program: candy hunt, aperitif and meal (aligot sausage and sweet chestnut). Takeaway available. Reservations by sms!
German :
Nehmen Sie am Kastanienfest in Vialas teil!
Auf dem Programm stehen: Bonbonjagd, Aperitif und Essen (Aligot-Wurst und Kastanienkuchen). Es besteht die Möglichkeit, Gerichte mitzunehmen. Reservierung des Essens per SMS!
Italiano :
Venite a partecipare alla festa della castagna a Vialas!
In programma: caccia al dolce, aperitivo e pasto (salsiccia aligot e torta di castagne). Possibilità di asporto. Prenotate il vostro pasto via SMS!
Espanol :
Participe en la fiesta de la castaña de Vialas
En el programa: caza de dulces, aperitivo y comida (salchicha de aligot y tarta de castañas dulces). Comida para llevar. Reserve su comida por SMS
