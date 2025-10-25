FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Vialas

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Vialas samedi 25 octobre 2025.

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

Vialas Lozère

Tarif : – – 12 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Venez participer à la fête de la châtaigne à Vialas !

Au programme

– 15h30 Rendez-vous pour la chasse aux bonbons

– 17h30 Apéro

– 20h Repas 15€ adulte et 12€ enfant ( aligot saucisse, et moelleux à la châtaigne) . Possibilité de plat à emporter (10€)

Réservation du repas par sms ! .

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 42 82 22 71

English :

Come and take part in the chestnut festival in Vialas!

On the program: candy hunt, aperitif and meal (aligot sausage and sweet chestnut). Takeaway available. Reservations by sms!

German :

Nehmen Sie am Kastanienfest in Vialas teil!

Auf dem Programm stehen: Bonbonjagd, Aperitif und Essen (Aligot-Wurst und Kastanienkuchen). Es besteht die Möglichkeit, Gerichte mitzunehmen. Reservierung des Essens per SMS!

Italiano :

Venite a partecipare alla festa della castagna a Vialas!

In programma: caccia al dolce, aperitivo e pasto (salsiccia aligot e torta di castagne). Possibilità di asporto. Prenotate il vostro pasto via SMS!

Espanol :

Participe en la fiesta de la castaña de Vialas

En el programa: caza de dulces, aperitivo y comida (salchicha de aligot y tarta de castañas dulces). Comida para llevar. Reserve su comida por SMS

