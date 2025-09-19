Fête de la chaussette Dambach-la-Ville

Fête de la chaussette Dambach-la-Ville vendredi 19 septembre 2025.

Fête de la chaussette

13 Route de Blienschwiller Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-19 18:00:00

Ouvrez les portes des ateliers Labonal et découvrez un univers créatif et convivial ! Tricot, café, danse, visites et bonne humeur pour petits et grands !

Venez vivre un week-end chaleureux et créatif

Animations autour du tricot pour petits et grands (samedi 20 & dimanche 21)

Café tricot — samedi 20 et dimanche 21 septembre

Spectacle de danse des Boogie Spirit — dimanche 21 à 15 h 30

Stand de vente de laine et accessoires

Petite restauration sur place

Venez visiter les ateliers, partager des astuces, découvrir la laine et passer un bon moment en famille ou entre ami·e·s. 0 .

13 Route de Blienschwiller Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 41 13 labonal@labonal.fr

English :

Open the doors of the Labonal workshops and discover a creative and friendly universe! Knitting, coffee, dancing, tours and fun for young and old!

German :

Öffnen Sie die Türen der Labonal-Ateliers und entdecken Sie eine kreative und gesellige Welt! Stricken, Kaffee, Tanz, Besichtigungen und gute Laune für Groß und Klein!

Italiano :

Aprite le porte dei laboratori Labonal e scoprite un mondo creativo e amichevole! Lavori a maglia, caffè, balli, visite e divertimento per grandi e piccini!

Espanol :

¡Abre las puertas de los talleres Labonal y descubre un mundo creativo y acogedor! ¡Tejer, café, baile, visitas y diversión para grandes y pequeños!

L’événement Fête de la chaussette Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme du pays de Barr