Informations pratiques

Dambach-la-Ville

Fête de la chaussette

13 Route de Blienschwiller Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Ouvrez les portes des ateliers Labonal et découvrez un univers créatif et convivial ! Tricot, café, danse, visites et bonne humeur pour petits et grands !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, nos ateliers de Dambach-la-Ville ouvrent leurs portes pour la Fête de la Chaussette !



Découvrez l’histoire de notre maison qui tisse le patrimoine alsacien depuis plus de 100 ans, entre savoir-faire textile et tradition locale.



Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, de 10h à 18h.



Au programme

Portes ouvertes avec visite de nos ateliers

Exposition sur l’histoire de la chaussette

Stand de vente de laine & accessoires de tricot et mercerie

Animations enfant fabrication de marionnettes

Démonstration de Rock Swing par Boogie Spirit

Petite restauration sur place

Et cerise sur la chaussette profitez de -10% sur tout le magasin pendant les 3 jours ! 0 .

13 Route de Blienschwiller Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 41 13 regine.maurer@labonal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open the doors of the Labonal workshops and discover a creative and friendly universe! Knitting, coffee, dancing, tours and fun for young and old!

L’événement Fête de la chaussette Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Barr