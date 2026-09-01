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AGENDA · Dambach-la-Ville

Fête de la chaussette Dambach-la-Ville

vendredi 18 septembre 2026 · Dambach-la-Ville

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
13 Route de Blienschwiller
Ville
67650 Dambach-la-Ville
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Dambach-la-Ville

Fête de la chaussette

13 Route de Blienschwiller Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Ouvrez les portes des ateliers Labonal et découvrez un univers créatif et convivial ! Tricot, café, danse, visites et bonne humeur pour petits et grands !
À l’occasion des Journées du Patrimoine, nos ateliers de Dambach-la-Ville ouvrent leurs portes pour la Fête de la Chaussette !
 
Découvrez l’histoire de notre maison qui tisse le patrimoine alsacien depuis plus de 100 ans, entre savoir-faire textile et tradition locale.
 
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, de 10h à 18h.
 
Au programme

Portes ouvertes avec visite de nos ateliers
Exposition sur l’histoire de la chaussette
Stand de vente de laine & accessoires de tricot et mercerie
Animations enfant fabrication de marionnettes
Démonstration de Rock Swing par Boogie Spirit
Petite restauration sur place

Et cerise sur la chaussette profitez de -10% sur tout le magasin pendant les 3 jours ! 0  .

13 Route de Blienschwiller Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 41 13  regine.maurer@labonal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open the doors of the Labonal workshops and discover a creative and friendly universe! Knitting, coffee, dancing, tours and fun for young and old!

L’événement Fête de la chaussette Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Barr

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