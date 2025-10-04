Fête de la Choucroute fermentation collective la baudonnière Dompierre
la baudonnière 1971 Route de la Gare Saint Bomer Dompierre Orne
10 h à 12 h atelier collectif de chou lactofermenté selon la méthode traditionnelle, prix libre, vous repartez avec votre pot de choucroute maison !
Midi hot dogs faits maison avec garnitures au choix choucroute, relish de concombres, ketchup ou moutarde maison
14 h à 15 h atelier de savon avec produit fermenté, atypique mais bon pour la peau ! Avec AFlore & Sens, 18 €/pers SUR RESERVATION
Crêpes, bière locale .
la baudonnière 1971 Route de la Gare Saint Bomer Dompierre 61700 Orne Normandie +33 7 84 58 84 24 cyprien18@proton.me
