Fête de la Choucroute fermentation collective la baudonnière Dompierre

Fête de la Choucroute fermentation collective

la baudonnière 1971 Route de la Gare Saint Bomer Dompierre Orne

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

10 h à 12 h atelier collectif de chou lactofermenté selon la méthode traditionnelle, prix libre, vous repartez avec votre pot de choucroute maison !

Midi hot dogs faits maison avec garnitures au choix choucroute, relish de concombres, ketchup ou moutarde maison

14 h à 15 h atelier de savon avec produit fermenté, atypique mais bon pour la peau ! Avec AFlore & Sens, 18 €/pers SUR RESERVATION

Crêpes, bière locale .

la baudonnière 1971 Route de la Gare Saint Bomer Dompierre 61700 Orne Normandie +33 7 84 58 84 24 cyprien18@proton.me

