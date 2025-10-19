Fête de la Choucroute – Fête alsacienne Lerchenberg Mulhouse

Fête de la Choucroute – Fête alsacienne Lerchenberg Mulhouse dimanche 19 octobre 2025.

Fête de la Choucroute – Fête alsacienne Lerchenberg Mulhouse Dimanche 19 octobre, 12h00 Repas (choucroute + café + dessert) : 25 € / Enfant – 10 ans : 12 €

Retrouvez la Fête de la Choucroute du Lerchenberg qui se perpétue et revient pour vous pour renouer avec cette grande tradition de Dornach.

Retrouvez la **Fête de la Choucroute** du Lerchenberg, grande **Fête alsacienne**, le **dimanche 19 octobre à partir de midi**, qui se perpétue et revient pour vous dans la salle de spectacle pour renouer avec cette grande tradition de Dornach.

La Fête de la Choucroute se déroulera au **Lerchenberg**, 11 rue du Cercle à Mulhouse.

Les bretzels seront grillés à point, la bière et le vin couleront à flots et la choucroute prête à être dégustée, **préparée par les soins de notre équipe de bénévoles**, pour vous permettre de passer une journée festive et conviviale.

Profitez également tout en dégustant votre choucroute de l’**animation musicale et folklorique** avec le **groupe Sundgauvia**, qui vous présenteront des danses alsaciennes en musique parés de leurs plus beaux costumes traditionnels.

Vous pourrez également tenter de participer à **la tombola** et remporter de nombreux lots.

Nous vous attendons dans la joie et la bonne humeur pour cette fête qui est aussi la vôtre !

Repas (choucroute + dessert + café) : 25 €

Tarif enfant – 10 ans : 12 €

Réservation obligatoire avant le 13 octobre : 06 45 94 99 35 ou [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-19T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T17:00:00.000+02:00

culture@lerchenberg.fr 06 45 94 99 35

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin