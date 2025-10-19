Fête de la Choucroute Fête alsacienne Mulhouse

Fête de la Choucroute Fête alsacienne Mulhouse dimanche 19 octobre 2025.

Fête de la Choucroute Fête alsacienne

11 rue du Cercle Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Dimanche 2025-10-19 12:00:00 - 17:00:00

Début : Dimanche 2025-10-19 12:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Passez une journée festive et conviviale en dégustant des bretzels, choucroute, bière et vin. Assistez également à l’animation musicale et folklorique des frères Rit’zic. Et si vous devinez le poids du chou à choucroute, vous pourrez peut-être remporter un panier garni automnal. Réservation obligatoire avant le 10 octobre par téléphone ou par mail. Pré-paiement possible par chèque ou en ligne.

La Fête de la Choucroute, véritable tradition locale, célèbre la convivialité autour d’un plat emblématique de notre région.

Au programme bretzels dorés, bière et vin servis généreusement et bien sûr une délicieuse choucroute préparée avec soin par l’équipe de bénévoles. L’ambiance sera rythmée par le groupe folklorique Sundgauvia, qui fera découvrir les danses et musiques alsaciennes dans leurs plus beaux costumes traditionnels.

Pour prolonger le plaisir, une tombola vous permettra peut-être de repartir avec de jolis lots. Entre gastronomie, musique et bonne humeur, tout est réuni pour partager un moment festif et chaleureux au Lerchenberg.

Réservation obligatoire avant le 13 octobre par téléphone ou par mail. .

11 rue du Cercle Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 94 99 35 culture@lerchenberg.fr

English :

Enjoy a festive day of pretzels, sauerkraut, beer and wine. Enjoy musical and folk entertainment by the Rit’zic brothers. And if you guess the weight of the sauerkraut cabbage, you could win an autumn hamper. Reservations required by October 10, by phone or e-mail. Pre-payment by cheque or online.

German :

Verbringen Sie einen festlichen und geselligen Tag bei Brezeln, Sauerkraut, Bier und Wein. Erleben Sie außerdem die musikalische und folkloristische Unterhaltung der Brüder Rit’zic. Und wenn Sie das Gewicht des Sauerkrautkohls erraten, können Sie vielleicht einen herbstlichen Präsentkorb gewinnen. Reservierungen sind bis zum 10. Oktober per Telefon oder E-Mail erforderlich. Vorauszahlung per Scheck oder online möglich.

Italiano :

Trascorrete una giornata di festa gustando pretzel, crauti, birra e vino. Ci saranno anche musica dal vivo e folklore dei fratelli Rit’zic. Chi indovina il peso del cavolo dei crauti può vincere un cesto autunnale. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 10 ottobre per telefono o per e-mail. Pagamento anticipato con assegno o online.

Espanol :

Pase un día festivo disfrutando de pretzels, chucrut, cerveza y vino. También habrá música en directo y folclore a cargo de los hermanos Rit’zic. Y si adivina el peso de la col de chucrut, podrá ganar una cesta de otoño. Las reservas deben realizarse antes del 10 de octubre por teléfono o correo electrónico. Pago por adelantado mediante cheque o en línea.

