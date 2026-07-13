Informations pratiques

Geispolsheim

Fête de la choucroute

Geispolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Chaque année depuis 1966, le dernier dimanche du mois d’août, les habitants de Geispolsheim se mobilisent afin de faire de cette fête traditionnelle (qui attire près de 10 000 visiteurs) une réussite.

La journée démarre dès le petit matin, avec un grand marché aux puces dans les rues du village. Puis les cours des fermes ouvrent leurs portes pour présenter des expositions artistiques, faire des démonstrations de métiers anciens et permettre de déguster l’incontournable choucroute. Vers midi débute le concert-apéritif. Puis vient le temps fort de la journée le grand cortège. On appréciera le défilé en costume traditionnel, les musiques et danses folkloriques et les somptueux chars et attelages. La fête se poursuit par des animations dans les rues et se termine éventuellement… par une deuxième choucroute !

50 000 tonnes de choucroute sont produites par an en France, dont les deux tiers en Alsace ! La région principale de la culture du chou et de la fabrication de choucroute se situe au sud-ouest de Strasbourg, autour de Geispolsheim et Krautergersheim. 0 .

Geispolsheim 67118 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 29 72 72

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English :

L’événement Fête de la choucroute Geispolsheim a été mis à jour le 2026-07-13 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg