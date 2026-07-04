Fête de la choucroute Porte du Ried
samedi 3 octobre 2026 · Porte du Ried
Informations pratiques
Porte du Ried
Fête de la choucroute
Porte du Ried Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
L’amicale des sapeurs pompiers vous accueille pour sa traditionnelle fête de la choucroute en plain coeur de Riedwihr.
L’amicale des sapeurs pompiers vous invite à la traditionelle fête de la choucroute en plein coeur de Riedwihr !
Animations musicales le samedi soir et apréitif concert à 11h30 le dimanche. .
Porte du Ried 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 7 71 11 58 43
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English :
The firemen’s association welcomes you to its traditional sauerkraut festival in the heart of Riedwihr.
L’événement Fête de la choucroute Porte du Ried a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar