Informations pratiques

Porte du Ried

Fête de la choucroute

Porte du Ried Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

L’amicale des sapeurs pompiers vous accueille pour sa traditionnelle fête de la choucroute en plain coeur de Riedwihr.

L’amicale des sapeurs pompiers vous invite à la traditionelle fête de la choucroute en plein coeur de Riedwihr !

Animations musicales le samedi soir et apréitif concert à 11h30 le dimanche. .

Porte du Ried 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 7 71 11 58 43

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English :

The firemen’s association welcomes you to its traditional sauerkraut festival in the heart of Riedwihr.

L’événement Fête de la choucroute Porte du Ried a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar