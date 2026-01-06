Fête de la cigogne, ouverture de la Réserve Naturelle Saint-Denis-du-Payré
Fête de la cigogne, ouverture de la Réserve Naturelle Saint-Denis-du-Payré dimanche 26 avril 2026.
Fête de la cigogne, ouverture de la Réserve Naturelle
2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
La réserve naturelle sera ouverte gratuitement à l’occasion de la Fête de la cigogne.
2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
English :
The nature reserve will be open for free on the occasion of the Stork Festival.
L’événement Fête de la cigogne, ouverture de la Réserve Naturelle Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud