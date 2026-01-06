Fête de la cigogne, ouverture de la Réserve Naturelle Saint-Denis-du-Payré

Fête de la cigogne, ouverture de la Réserve Naturelle

2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

La réserve naturelle sera ouverte gratuitement à l’occasion de la Fête de la cigogne.

2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

English :

The nature reserve will be open for free on the occasion of the Stork Festival.

