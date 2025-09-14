Fête de la cité du coq Saint-Amarin

Fête de la cité du coq Saint-Amarin dimanche 14 septembre 2025.

Fête de la cité du coq

Place des Diables Bleus Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Au programme braderie dans les rues de la ville, métiers d’art, musique et marché.

Petite restauration possible sur place.

Au programme braderie dans les rues de la ville, métiers d’art, musique et marché.

Petite restauration possible sur place. 0 .

Place des Diables Bleus Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est

English :

On the program: street sale, arts and crafts, music and market.

Light meals available on site.

German :

Auf dem Programm stehen ein Ausverkauf in den Straßen der Stadt, Kunsthandwerk, Musik und ein Markt.

Kleine Verpflegung vor Ort möglich.

Italiano :

Il programma prevede una vendita ambulante, arti e mestieri, musica e un mercato.

Sono disponibili pasti leggeri in loco.

Espanol :

El programa incluye venta ambulante, artesanía, música y mercado.

Se sirven comidas ligeras in situ.

L’événement Fête de la cité du coq Saint-Amarin a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin