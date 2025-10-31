Fête de la citrouille Chaillé-les-Marais
Fête de la citrouille Chaillé-les-Marais vendredi 31 octobre 2025.
Fête de la citrouille
Salle du Pré vert Chaillé-les-Marais Vendée
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 23:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Pour la 4ème année consécutive, diner spectacle cabaret des Zozos du marais
Après midi
Parade des épouvantails et des petits monstres
Gouter offert aux enfants déguisés
Soir
Diner Spectacle humoristique tout public composé de sketches, chanson, danse…
Tombola
Récompense au meilleur déguisement
Réservation obligatoire pour le repas .
Salle du Pré vert Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 06 53 86 73 leszozosdumarais@orange.fr
English :
For the 4th consecutive year, dinner and cabaret show by Zozos du marais
German :
Zum vierten Mal in Folge: Dinnershow-Kabarett der Zozos du marais
Italiano :
Per il 4° anno consecutivo, cena e spettacolo di cabaret di Zozos du marais
Espanol :
Por 4º año consecutivo, cena y espectáculo de cabaret a cargo de Zozos du marais
