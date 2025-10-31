Fête de la citrouille Chaillé-les-Marais

Fête de la citrouille Chaillé-les-Marais vendredi 31 octobre 2025.

Fête de la citrouille

Salle du Pré vert Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 23:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Pour la 4ème année consécutive, diner spectacle cabaret des Zozos du marais

Après midi

Parade des épouvantails et des petits monstres

Gouter offert aux enfants déguisés

Soir

Diner Spectacle humoristique tout public composé de sketches, chanson, danse…

Tombola

Récompense au meilleur déguisement

Réservation obligatoire pour le repas .

Salle du Pré vert Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 06 53 86 73 leszozosdumarais@orange.fr

English :

For the 4th consecutive year, dinner and cabaret show by Zozos du marais

German :

Zum vierten Mal in Folge: Dinnershow-Kabarett der Zozos du marais

Italiano :

Per il 4° anno consecutivo, cena e spettacolo di cabaret di Zozos du marais

Espanol :

Por 4º año consecutivo, cena y espectáculo de cabaret a cargo de Zozos du marais

L’événement Fête de la citrouille Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud