Informations pratiques

Lagruère

Fête de la Citrouille et son concours de soupe

Salle des Fêtes Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Fête de la Citrouille et son concours de soupe

-19h : Concours de soupe de citrouille. Ouverte à tous.

-20h : Repas (boissons non comprises). Soirée animée par CJ EXPRESS.

informations et réservations : 06.12.61.72.72.

Pensez à amener vos couverts. .

Salle des Fêtes Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 61 72 72

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English : Fête de la Citrouille et son concours de soupe

Pumpkin Festival and Soup Contest

L’événement Fête de la Citrouille et son concours de soupe Lagruère a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Val de Garonne