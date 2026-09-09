Fête de la Citrouille et son concours de soupe Lagruère
samedi 10 octobre 2026 · Lagruère
Informations pratiques
Lagruère
Fête de la Citrouille et son concours de soupe
Salle des Fêtes Lagruère Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Fête de la Citrouille et son concours de soupe
-19h : Concours de soupe de citrouille. Ouverte à tous.
-20h : Repas (boissons non comprises). Soirée animée par CJ EXPRESS.
informations et réservations : 06.12.61.72.72.
Pensez à amener vos couverts. .
Salle des Fêtes Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 61 72 72
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English : Fête de la Citrouille et son concours de soupe
Pumpkin Festival and Soup Contest
L’événement Fête de la Citrouille et son concours de soupe Lagruère a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Val de Garonne