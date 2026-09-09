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Fête de la Citrouille et son concours de soupe Lagruère

samedi 10 octobre 2026 · Lagruère

Fête de la Citrouille et son concours de soupe Lagruère

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
47400 Lagruère
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Lagruère

Fête de la Citrouille et son concours de soupe

Salle des Fêtes Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Fête de la Citrouille et son concours de soupe
-19h : Concours de soupe de citrouille. Ouverte à tous.
-20h : Repas (boissons non comprises). Soirée animée par CJ EXPRESS.
informations et réservations : 06.12.61.72.72.
Pensez à amener vos couverts.   .

Salle des Fêtes Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 61 72 72 

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English : Fête de la Citrouille et son concours de soupe

Pumpkin Festival and Soup Contest

L’événement Fête de la Citrouille et son concours de soupe Lagruère a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Val de Garonne

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