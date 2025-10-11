Fête de la Citrouille Lagruère

Fête de la Citrouille Lagruère samedi 11 octobre 2025.

Fête de la Citrouille

Salle des Fêtes Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

18h30 Concours de soupe de citrouille. Ouverte à tous. 19h30 Repas (boissons non comprises). Soirée animée par le groupe « La Belle et Ses Bêtes ».

-18h30 Concours de soupe de citrouille. Ouverte à tous.

-19h30 Repas (boissons non comprises). Soirée animée par le groupe « La Belle et Ses Bêtes ».

Inscriptions obligatoires au 06.12.61.72.72.

Pensez à amener vos couverts. .

Salle des Fêtes Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 61 72 72

English : Fête de la Citrouille

6:30pm: Pumpkin soup competition. Open to all. 7.30pm: Meal (drinks not included). Entertainment by the group « La Belle et Ses Bêtes ».

German : Fête de la Citrouille

18.30 Uhr: Kürbissuppenwettbewerb. Offen für alle. 19.30 Uhr: Mahlzeit (Getränke nicht inbegriffen). Abendunterhaltung durch die Gruppe « La Belle et Ses Bêtes ».

Italiano :

18.30: Gara di zuppa di zucca. Aperto a tutti. 19.30: Pasto (bevande escluse). Animazione del gruppo « La Belle et Ses Bêtes ».

Espanol : Fête de la Citrouille

18.30 h: Concurso de sopa de calabaza. Abierto a todos. 19.30 h: Comida (bebidas no incluidas). Animación a cargo del grupo « La Belle et Ses Bêtes ».

