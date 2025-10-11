Fête de la Citrouille Lagruère
Fête de la Citrouille Lagruère samedi 11 octobre 2025.
Fête de la Citrouille
Salle des Fêtes Lagruère Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
18h30 Concours de soupe de citrouille. Ouverte à tous. 19h30 Repas (boissons non comprises). Soirée animée par le groupe « La Belle et Ses Bêtes ».
-18h30 Concours de soupe de citrouille. Ouverte à tous.
-19h30 Repas (boissons non comprises). Soirée animée par le groupe « La Belle et Ses Bêtes ».
Inscriptions obligatoires au 06.12.61.72.72.
Pensez à amener vos couverts. .
Salle des Fêtes Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 61 72 72
English : Fête de la Citrouille
6:30pm: Pumpkin soup competition. Open to all. 7.30pm: Meal (drinks not included). Entertainment by the group « La Belle et Ses Bêtes ».
German : Fête de la Citrouille
18.30 Uhr: Kürbissuppenwettbewerb. Offen für alle. 19.30 Uhr: Mahlzeit (Getränke nicht inbegriffen). Abendunterhaltung durch die Gruppe « La Belle et Ses Bêtes ».
Italiano :
18.30: Gara di zuppa di zucca. Aperto a tutti. 19.30: Pasto (bevande escluse). Animazione del gruppo « La Belle et Ses Bêtes ».
Espanol : Fête de la Citrouille
18.30 h: Concurso de sopa de calabaza. Abierto a todos. 19.30 h: Comida (bebidas no incluidas). Animación a cargo del grupo « La Belle et Ses Bêtes ».
L’événement Fête de la Citrouille Lagruère a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Val de Garonne