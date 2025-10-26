Fête de la citrouille rue grandin Marchésieux

Fête de la citrouille rue grandin Marchésieux dimanche 26 octobre 2025.

Fête de la citrouille

rue grandin maison des marais Marchésieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 12:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Notre traditionnelle fête de la citrouille aura lieu le dimanche 26 octobre (de 12h à 17h) à la maison des marais de Marchésieux.

Au programme concours de décoration de citrouilles, gland’art (atelier création nature), présence de l’association Burkin’sore (don de fournitures scolaires, jouets pour les enfants du Burkina Faso), atelier découverte de la vannerie, maquillage pour enfants, vente de courges, stand des croqueurs de pommes et vente de pains cuits au feu de bois dans la boulangerie.

Des galettes seront en vente le midi (6 euros) et des crêpes seront proposées durant l’après-midi (1.50 euro).

Buvette sur place

L’entrée est libre et gratuite. .

rue grandin maison des marais Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 7 81 69 69 73 adamedesmarais@gmail.com

English : Fête de la citrouille

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la citrouille Marchésieux a été mis à jour le 2025-10-17 par Côte Ouest Centre Manche