Fête de la Citrouille Rosheim dimanche 5 octobre 2025.

Fête de la Citrouille

Halle du marché Rosheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Faites le plein de couleurs et de saveurs de saison ! Choisissez parmi une large sélection de courges, potirons, citrouilles et autres cucurbitacées, vendus au kilo. Un rendez-vous gourmand pour découvrir et emporter les produits phares de l’automne.

Fête familiale et solidaire, comme à l’accoutumée les bénéfices seront reversés à des association caritatives. .

Halle du marché Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 07 66 jf.douniau@cegetel.net

English :

Fill up on seasonal colors and flavors! Choose from a wide selection of gourds, pumpkins and other cucurbits, sold by the kilo. A gourmet rendezvous to discover and take away autumn?s star products.

German :

Tanken Sie Farbe und Geschmack der Saison! Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Kürbissen, Kürbissen und anderen Kürbisgewächsen, die kiloweise verkauft werden. Ein Treffpunkt für Feinschmecker, um die wichtigsten Produkte des Herbstes zu entdecken und mitzunehmen.

Italiano :

Fate il pieno di colori e sapori stagionali! Scegliete tra un’ampia selezione di zucche, zucche e altre cucurbitacee, vendute al chilo. È un ottimo modo per scoprire i prodotti di punta dell’autunno e portarli a casa.

Espanol :

Llénate de colores y sabores de temporada Elija entre una amplia selección de calabazas, zapallos y otras cucurbitáceas, que se venden por kilos. Es una forma estupenda de descubrir los mejores productos del otoño y llevárselos a casa.

