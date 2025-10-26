Fête de la citrouille route de Sainpuits, à St colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Fête de la citrouille
route de Sainpuits, à St colombe Salle des fêtes de Sainte Colombe sur Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
2025-10-26
– Marché de producteurs
– Bourse aux vêtements et aux jouets GRATUITE
– Concours culinaire sur mets à base de citrouille
– Vente de soupe maison
– Buvette et restauration sur place
– Atelier dessin et maquillage pour les enfants .
route de Sainpuits, à St colombe Salle des fêtes de Sainte Colombe sur Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 66 72 71 comitedesvillagesenfete@gmail.com
