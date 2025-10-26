Fête de la citrouille route de Sainpuits, à St colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Fête de la citrouille route de Sainpuits, à St colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe dimanche 26 octobre 2025.

Fête de la citrouille

route de Sainpuits, à St colombe Salle des fêtes de Sainte Colombe sur Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

– Marché de producteurs

– Bourse aux vêtements et aux jouets GRATUITE

– Concours culinaire sur mets à base de citrouille

– Vente de soupe maison

– Buvette et restauration sur place

– Atelier dessin et maquillage pour les enfants .

route de Sainpuits, à St colombe Salle des fêtes de Sainte Colombe sur Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 66 72 71 comitedesvillagesenfete@gmail.com

