Fête de la citrouille Villeneuve-d’Ascq

Fête de la citrouille Villeneuve-d’Ascq samedi 4 octobre 2025.

Fête de la citrouille

143 Rue Colbert Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

Des citrouilles et des courges de toutes les couleurs et de toutes les formes !

Un week-end sous le signe des cucurbitacées.

Au programme marché de cucurbitacées et de légumes de saison (gratuit), balades à dos de poneys (uniquement le samedi), concert de musique (uniquement le dimanche), conteurs et ateliers culinaires et sculpture autour de la courge. De quoi amuser et régaler toute la famille.

* À 14h et 16h école d’antan. Revivez l’ école du 19eme siècle où la

maîtresse ou le maître de l’école du village vous enseignera les matières de la journée. À vos plumes et encriers ! à partir de 6 ans.

* À 14h30 et 16h30 éécouverte de l’école d’antan

Pour les moins de 6 ans, voyager au milieu des pupitres et découvrez l’école de vos anciens !

* À 11h et une heure avant la fermeture Rendez-vous animaux.

Accompagnez notre villageois à la rencontre des animaux de la ferme !

* À 15h visites guidées du Musée et rencontre avec nos villageois pour des visites guidées en costumes. Tout public

English :

Pumpkins and gourds in all shapes and colors!

A weekend under the sign of cucurbits.

On the program: cucurbit and seasonal vegetable market (free), pony rides (Saturday only), music concert (Sunday only), storytellers and gourd cooking and carving workshops. Something to entertain and delight the whole family.

* 2pm and 4pm: School of yesteryear. Relive the school of the 19th century, when the

where the village schoolmistress or master will teach you the day?s subjects. Get your pens and inkwells ready! Ages 6 and up.

* 2:30pm and 4:30pm: discover the school of yesteryear

For children under 6, travel among the desks and discover the school of your elders!

* At 11 a.m. and one hour before closing: Rendez-vous animals.

Join our villager as he meets the farm animals!

* At 3pm: guided tours of the Museum and meet our villagers for guided tours in costume. General public

German :

Kürbisse und Kürbisse in allen Farben und Formen!

Ein Wochenende im Zeichen der Kürbisgewächse.

Auf dem Programm stehen ein Markt mit Kürbisgewächsen und Saisongemüse (kostenlos), Ponyreiten (nur am Samstag), Musikkonzert (nur am Sonntag), Märchenerzähler sowie Koch- und Schnitzworkshops rund um den Kürbis. Für Spaß und Gaumenfreuden für die ganze Familie ist gesorgt.

* 14.00 und 16.00 Uhr: Schule von damals. Erleben Sie die Schule aus dem 19

jahrhunderts. Der Lehrer oder die Lehrerin der Dorfschule wird Ihnen den Stoff des Tages beibringen. Feder und Tintenfass! ab 6 Jahren.

* Um 14:30 und 16:30 Uhr: Entdeckung der Schule von damals

Für Kinder unter 6 Jahren: Entdecken Sie die Schule Ihrer Vorfahren!

* Um 11 Uhr und eine Stunde vor Schließung: Treffpunkt Tiere.

Begleiten Sie unsere Dorfbewohner zu den Tieren auf dem Bauernhof!

* Um 15 Uhr: Führungen durch das Museum und Treffen mit unseren Dorfbewohnern für Führungen in Kostümen. Für alle Altersgruppen

Italiano :

Zucche e zucche di ogni forma e colore!

Un fine settimana dedicato alle cucurbitacee.

In programma: un mercato di cucurbitacee e verdure di stagione (gratuito), passeggiate su pony (solo sabato), un concerto musicale (solo domenica), cantastorie e laboratori di cucina e scultura basati sulle zucche. Un’occasione di svago per tutta la famiglia.

* 14.00 e 16.00: Scuola di un tempo. Rivivete la scuola del 19° secolo, quando il

la maestra o il maestro del villaggio vi insegneranno le materie del giorno. Preparate penne e calamai! Per bambini dai 6 anni in su.

* 14.30 e 16.30: alla scoperta della scuola di un tempo

Per i bambini sotto i 6 anni, viaggiate tra i banchi e scoprite la scuola dei vostri vecchi!

* Alle 11.00 e un’ora prima della chiusura: incontro con gli animali.

Unisciti al nostro paesano per incontrare gli animali della fattoria!

* Alle ore 15.00: visite guidate al Museo e incontro con i nostri paesani per visite guidate in costume. Pubblico generale

Espanol :

Calabazas y mates de todas las formas y colores

Un fin de semana dedicado a las cucurbitáceas.

En el programa: un mercado de cucurbitáceas y verduras de temporada (gratuito), paseos en poni (sólo el sábado), un concierto de música (sólo el domingo), cuentacuentos y talleres de cocina y escultura en torno a las calabazas. Para toda la familia.

* 14:00 y 16:00: Escuela de antaño. Reviva la escuela del siglo XIX, cuando los

maestra o maestra del pueblo te enseñará las asignaturas del día. Para niños a partir de 6 años.

* 14:30 y 16:30: descubra la escuela de antaño

Para los menores de 6 años, ¡viaja entre los pupitres y descubre la escuela de tus mayores!

* A las 11 h y una hora antes del cierre: Encuentro con los animales.

¡Acompaña a nuestro aldeano en su encuentro con los animales de la granja!

* A las 15 h: visitas guiadas al Museo y encuentro con nuestros aldeanos para visitas guiadas disfrazados. Público en general

