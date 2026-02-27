FÊTE DE LA CLÉMENTINE Puisserguier

FÊTE DE LA CLÉMENTINE

Rue de la Gai Sortie Puisserguier Hérault

7ème fête de la clémentine

Venez nombreux participer à la 7 ème fête de la Clémentine de Puisserguier à l’écomusée et sur les parkings alentours

De nombreuses animations seront au programme de cette journée conviviale .

English :

7th Clementine Festival

