Fête de la Cocotte Solidaire le 4 octobre ! Cocotte Solidaire (La) Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 09:30 – 21:00

Gratuit : non Gratuit Prix libre Tout public

Programme de la fête de la Cocotte :9:30-11:30 – Cercle Samoa (Démocratie interne, discusssions sur l’association)9:30 – Atelier cuisine13:00 – Banquet14:30-15:30 – Atelier fanions15:00-15:50 – Concert d’Anissa et Melen (chant, saxophone et guitare)16:30-18:30 : DJ Set de Chantal’s Secret (Global dancefloor)19:15-20:15 : Cookie Banquise (Oriental Techno) On a besoin de vous ! Pour s’inscrire à des créneaux bénévoles c’est par ici : https://framadate.org/DefJJ4HlX8BPk2S3Inscription à la matinée d’échange autour de la vie du lieu : https://www.lacocottesolidaire.fr/…/473264-m-matinee-d…

Cocotte Solidaire (La) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000