May-sur-Orne

Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay

Rue de Biganos May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay 30 et 31 mai

Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay 30 et 31 mai .

Rue de Biganos May-sur-Orne 14320 Calvados Normandie +33 7 81 64 60 03

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English : Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay

Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay 30 and 31 May

L’événement Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay May-sur-Orne a été mis à jour le 2026-05-17 par Orne Odon Tourisme