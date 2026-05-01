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Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay May-sur-Orne

Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay May-sur-Orne samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue de Biganos

Ville : 14320 May-sur-Orne

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

May-sur-Orne

Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay

Rue de Biganos May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay 30 et 31 mai
Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay 30 et 31 mai   .

Rue de Biganos May-sur-Orne 14320 Calvados Normandie +33 7 81 64 60 03 

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English : Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay

Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay 30 and 31 May

L’événement Fête de la Commune Déléguée de Saint-Martin-de-Fontenay May-sur-Orne a été mis à jour le 2026-05-17 par Orne Odon Tourisme

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