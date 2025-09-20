Fête de la confiture Château du Lude Le Lude

Fête de la confiture 20 et 21 septembre Château du Lude Sarthe

animation incluse dans le billet d’entrée (hors dégustation en supplément). Adulte 12€ / -18 ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Préparation de confitures à l’ancienne dans les cuisines du château du Lude

Dans les cuisines médiévales, les fourneaux à bois reprennent du service. Durant tout l’après-midi, les fruits de saison mijotent dans les bassines en cuivre pour se transformer en délicieuses confitures, sous l’oeil curieux des visiteurs.

Une fois cuites, on peut les déguster sur de savoureuses crêpes. Les pots sont également en vente sur place.

A cette occasion, le potager du château est exceptionnellement ouvert au public. oragnisé en 3 terrasses, il fournit la table du château, ainsi que les fleurs destinées à orner les salons. On y cultive fruits, légumes et fleurs en s’inspirant de la permaculture.

Château du Lude 4 rue Jehan de Daillon, 72800 Le Lude, France Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire 0243946009 http://www.lelude.com Jardins réalisés au XIXe siècle par le paysagiste Édouard André. Une première machine élévatrice des eaux a été mise en place en 1851, au bord du Loir, remplacé par la suite par un tympan hydraulique. Il avait pour but d’alimenter un réseau de canaux servant à irriguer les prairies destinées au pacage des chevaux. à 17km de l’A11/A28

Journées européennes du patrimoine 2025

château du Lude