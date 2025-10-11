Fête de la Coquille Coësmes

Fête de la Coquille Coësmes samedi 11 octobre 2025.

Fête de la Coquille

1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11 23:30:00

2025-10-11

Au Bistrot Lab’

3e édition de la Fête de la Coquille avec un concert de musiques bretonnes > Duo Hamon-Mérand/Vrigneau

Duo de sonneurs qui interprètent des compositions originales et des airs traditionnels de Haute et de Basse Bretagne.

Repas Moules Frites Huîtres

Sur réservation au 06 12 73 24 78 .

1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 38 12 43

