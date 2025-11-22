Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie Courseulles-sur-Mer

Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie Courseulles-sur-Mer samedi 22 novembre 2025.

Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie

Quai des Alliés Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Vente de coquilles Saint-Jacques et de produits de la mer, cours de cuisine, stands, musique et animations seront au programme

Prenez note rendez-vous le samedi 22 et dimanche 23 novembre pour la Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie à Courseulles-sur-Mer.

Vente de coquilles Saint-Jacques et de produits de la mer, cours de cuisine, stands, musique et animations seront au programme de cette édition 2025.

+ d’infos à venir prochainement .

Quai des Alliés Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

English : Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie

Scallop and seafood sales, cookery classes, stalls, music and entertainment on the programme

German : Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie

Verkauf von Jakobsmuscheln und Meeresprodukten, Kochkurse, Stände, Musik und Unterhaltung stehen auf dem Programm

Italiano :

Il programma prevede la vendita di capesante e frutti di mare, corsi di cucina, bancarelle, musica e intrattenimento

Espanol :

El programa incluye venta de vieiras y marisco, clases de cocina, puestos, música y espectáculos

L’événement Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de Cœur de Nacre