Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie Courseulles-sur-Mer

Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie
Quai des Alliés Courseulles-sur-Mer Calvados
Début : Samedi Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Vente de coquilles Saint-Jacques et de produits de la mer, cours de cuisine, stands, musique et animations seront au programme
Prenez note rendez-vous le samedi 22 et dimanche 23 novembre pour la Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie à Courseulles-sur-Mer.
Vente de coquilles Saint-Jacques et de produits de la mer, cours de cuisine, stands, musique et animations seront au programme de cette édition 2025.
+ d’infos à venir prochainement .
Quai des Alliés Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr
English : Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie
Scallop and seafood sales, cookery classes, stalls, music and entertainment on the programme
German : Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la Gastronomie
Verkauf von Jakobsmuscheln und Meeresprodukten, Kochkurse, Stände, Musik und Unterhaltung stehen auf dem Programm
Italiano :
Il programma prevede la vendita di capesante e frutti di mare, corsi di cucina, bancarelle, musica e intrattenimento
Espanol :
El programa incluye venta de vieiras y marisco, clases de cocina, puestos, música y espectáculos
