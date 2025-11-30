Fête de la coquille Saint-Jacques Port de pêche Dives-sur-Mer

Organisée par l’association des Fêtes de l’Estuaire de la Dives et les marins-pêcheurs, cette 1e édition valorise la coquille Saint-Jacques et les produits de la mer autour d’un marché.

Port de pêche Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66

English : Fête de la coquille Saint-Jacques

Organized by the association des Fêtes de l’Estuaire de la Dives and the fishermen, this 1st edition of the event promotes scallops and seafood products around a market.

German : Fête de la coquille Saint-Jacques

Diese 1. Ausgabe wird von der Association des Fêtes de l’Estuaire de la Dives und den Fischern organisiert und wertet die Jakobsmuschel und die Meeresprodukte rund um einen Markt auf.

Italiano :

Organizzata dall’associazione delle Feste dell’Estuario e dai pescatori, questa prima edizione della festa presenterà capesante e prodotti ittici in un mercato.

Espanol :

Organizada por la asociación des Fêtes de l’Estuaire de la Dives y los pescadores, esta 1ª edición de la fiesta dará a conocer las vieiras y los productos del mar en un mercado.

