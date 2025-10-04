FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES Sète

FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES Sète samedi 4 octobre 2025.

FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES

Sète Hérault

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

La Fête de la Coquille Saint-Jacques revient à Sète les 4 et 5 octobre 2025 pour sa 4ᵉ édition !

La Fête de la Coquille Saint-Jacques revient à Sète les 4 et 5 octobre 2025 pour sa 4ᵉ édition !Le temps d’un week-end, le parking de la criée aux poissons, sur le quai Licciardi, se transforme en un véritable temple des saveurs marines. Entre traditions bretonnes et produits méditerranéens, cette fête gastronomique et festive promet une immersion gourmande.? Un rendez-vous authentique pour les amoureux de la merAu cœur de l’événement la Coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, fraîche et savoureuse, à retrouver en noix ou entière. Mais la fête ne s’arrête pas là ! Le terroir méditerranéen sera lui aussi mis en lumière avec des spécialités comme le thon rouge, la soupe de poissons, les fameuses tielles sétoises, ou encore les escargots de l’étang de Thau.Pour les plus gourmands bulots, amandes, praires et galettes-saucisses, le tout accompagné d’un bon cidre breton.? Musique, ambiance et convivialitéLa gastronomie rime ici avec festivités concerts, fanfares et déambulations musicales viendront animer la criée tout au long du week-end, dans une ambiance chaleureuse et familiale. .

Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

The Fête de la Coquille Saint-Jacques returns to Sète on October 4 and 5, 2025 for its 4th? edition!

German :

Die Fête de la Coquille Saint-Jacques kehrt am 4. und 5. Oktober 2025 zum vierten Mal nach Sète zurück!

Italiano :

La Festa della Capasanta torna a Sète il 4 e 5 ottobre 2025 per la sua quarta edizione!

Espanol :

El Festival de la Vieira vuelve a Sète los días 4 y 5 de octubre de 2025 en su 4ª edición

