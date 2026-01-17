Fête de la Coquille Saint Jacques Place Mure Ravaud Villard-de-Lans

Fête de la Coquille Saint Jacques

Place Mure Ravaud La Coupole Villard-de-Lans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 08:30:00

fin : 2026-03-29 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Devenu au fil des ans, un rendez-vous incontournable de la gastronomie, la Fête de la Coquille Saint Jacques revient pour sa 17e édition à Villard de Lans.

Animations par de grands Chefs, dégustations et vente, spécialités bretonnes, concerts.

.

Place Mure Ravaud La Coupole Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 95 10 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Coquille Saint Jacques

Over the years, it has become an unmissable gastronomic event, the Scallop Festival is back for its 17th edition in Villard de Lans on March 28 & 29.

Animations by great Chefs, tastings and sales, Breton specialities, concerts.

L’événement Fête de la Coquille Saint Jacques Villard-de-Lans a été mis à jour le 2026-01-17 par Office Municipal de Tourisme de Villard-de-Lans