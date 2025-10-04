Fête de la courge 2025 L’Hôtel Louis Jean Saint-Sauveur-Villages

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 01:00:00

2025-10-04

Le collectif Tortuga vous invite à La Fête de la Courge concourge, ateliers, jeux, balade naturaliste et concert.

Rendez-vous de 14h à 1h, Hôtel Louis Jean, chemin des boulangeries à Saint-Sauveur-Villages.

On espère vous y voir nombreuses et nombreux! .

L’Hôtel Louis Jean Chemin des boulangeries Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 31 23 82 22 tortug@riseup.net

