Fête de la courge 2025 L’Hôtel Louis Jean Saint-Sauveur-Villages

Fête de la courge 2025
L’Hôtel Louis Jean Chemin des boulangeries Saint-Sauveur-Villages Manche
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 01:00:00
2025-10-04
Le collectif Tortuga vous invite à La Fête de la Courge concourge, ateliers, jeux, balade naturaliste et concert.
Rendez-vous de 14h à 1h, Hôtel Louis Jean, chemin des boulangeries à Saint-Sauveur-Villages.
On espère vous y voir nombreuses et nombreux! .
L’Hôtel Louis Jean Chemin des boulangeries Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 31 23 82 22 tortug@riseup.net
