Fête de la courge 3ème édition Breteil

Breteil Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

La Fête de la Courge (3ème édition) aura lieu le samedi 22 novembre 2025 à Breteil. Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date à votre agenda, et partager l’information !

La Fête de la Courge, késako ? C’est un évènement festif et culturel en milieu rural pour parler d’agriculture et d’alimentation. Au programme découvertes de courges, jeux, propositions culturelles (film, spectacle, conférence), fest-noz et concerts… Une belle manière de faire bouger le territoire ! Cette année, les jeunes du MRJC se sont associés aux jeunes de Breteil via le service jeunesse de la Commune ça promet une très belle fête ! Si vous avez envie de rejoindre cette aventure collective, c’est toujours possible. N’hésitez pas à nous contacter fetedelacourge@mrjc.org.

MRJC 35 45, rue de Brest 35000 Rennes Port. 07 56 01 40 61 / 06 98 22 99 74

Mails broceliande@mrjc.org / fetedelacourge@mrjc.org

Facebook https://www.facebook.com/mrjc35

Instagram https://www.instagram.com/fete_de_la_courge/ .

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 98 22 99 74

