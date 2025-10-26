Fête de la Courge à Saint-Lupien Saint-Lupien

Saint-Lupien Saint-Lupien Aube

Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 17:30:00

2025-10-26

Le dimanche 26 octobre à 10h
1ere édition de la fête de la Courge à Saint-Lupien.
Au programme
– Marché des producteurs
– Concours de courges
– Contes et musiques
– Lancer de coloquintes
– Atelier déco
– Course de brouette
– Petite restauration
– Repas champêtre (sur réservation)   .

Saint-Lupien Saint-Lupien 10350 Aube Grand Est +33 7 60 41 05 81 

