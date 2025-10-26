Fête de la Courge à Saint-Lupien Saint-Lupien

2025-10-26

Le dimanche 26 octobre à 10h

1ere édition de la fête de la Courge à Saint-Lupien.

Au programme

– Marché des producteurs

– Concours de courges

– Contes et musiques

– Lancer de coloquintes

– Atelier déco

– Course de brouette

– Petite restauration

– Repas champêtre (sur réservation) .

Saint-Lupien Saint-Lupien 10350 Aube Grand Est +33 7 60 41 05 81

